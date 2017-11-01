За сутки в зоне АТО зафиксировали 17 вражеских обстрелов

Гибридная армия РФ за минувшие сутки 17 раз открывала огонь по позициям сил АТО, в результате чего погиб украинский солдат. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приазовье, что на донецком направлении, еще в светлой время суток боевики неоднократно вели огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыка. С наступлением сумерек противник обстрелял из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки. Всего по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов российские наемники выпустили почти 100 мин различных типов. Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстреляны подступы к Авдеевке и Новотроицкому.

На луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - возле Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.