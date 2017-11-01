Луганские полицейские привезли медали с Чемпионата Украины по панкратиону

С 8 по 10 ноября в Сумах проходил Чемпионат Украины по панкратиону среди мужчин и женщин.

В течение двух дней около 500 спортсменов соревновались за первенство с целью отбора в основной состав сборной команды Украины. Участие в соревнованиях приняли и сотрудники Управления «КОРД» в Луганской области.

По результатам соревнований 2-е место в весовой категории до 92 кг завоевал Анатолий Литвинов. 3-место в весовых категориях до 84 кг и до 87 кг заняли Михаил Ласюченко и Сергей Соколов. В весовой категории до 71 кг 5-е место занял Александр Дроздецкий.