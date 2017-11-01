Президент наградил орденом и медалью двух луганских агрономов

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о награждении государственными наградами работников агропромышленного комплекса.

Как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, среди награжденных за значительный личный вклад в развитие агропромышленного производства, весомые трудовые достижения, многолетний самоотверженный труд и по случаю Дня работников сельского хозяйства — двое жителей Луганской области.

Так, орденом «3а заслуги» III степени наградили главного агронома общества «Мирный Плюс» Евгения Оноприенко.

Медалью «3а труд и доблесть» отметили главного агронома предприятия «Агро» Юрия Скрипника.