Климкин обвинил Россию в гуманитарной катастрофе на Донбассе

Действия России привели к возникновению на Донбассе экологической и гуманитарной катастрофы, утверждает министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления на форуме по безопасности в Канаде. Об этом сообщает «Укринформ».

«На Донбассе сейчас царит почти гуманитарная и экологическая катастрофа, поскольку значительное количество угольных шахт – затоплены, водо- и электропровода становятся целью обстрелов, однако россияне не реагируют, поскольку они задействованы в контрабанде, «черных» и «серых» операциях в регионе», – сказал Климкин.

Также он призвал международное сообщество усилить давление на Россию.

«Нам следует проявлять больше солидарности и оказывать на Россию больше политического давления большим количеством санкций, однако общей позиции по этому поводу нет», – считает министр.