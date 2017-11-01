Штаб: Боевики за день 4 раза обстреливали силы АТО

Штаб: Боевики за день 4 раза обстреливали силы АТОСегодня, 18:28
Ситуация в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе остается напряженной.
Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.
"Ситуация в районе АТО остается напряженной.
Несмотря на уменьшение количества обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня нет.
На разных участках линии соприкосновения российские наемники продолжают нарушать режим тишины и ведут прицельные обстрелы позиций сил АТО, в том числе из оружия, запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на Луганском направлении боевики обстреливали силы АТО возле Зализного, в районе Крымского и вблизи Троицкого.
Кроме того, на Донецком направлении боевики обстреливали защитников Павлополя.
"В общем, с полуночи, российско-оккупационные войска 4 раза нарушили перемирие. В половине случаев силы АТО отвечали метким огнем", - говорится в сообщении.