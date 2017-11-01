Хуг встретится с Плотницким и Захарченко

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга с "главарями" боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницьким.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии. Как отмечается, Хуг с 19 до 25 ноября будет находиться с визитом на востоке Украины.

Сообщается, что Хуг посетит Донбасс чтобы оценить ситуацию с безопасностью вдоль линии столкновения и ее влияние на жизнь гражданского населения, а также чтобы определить статус выполнения текущих ремонтно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения.

"Александр Хуг намерен призывать все вовлеченные стороны действовать ради нормализации ситуации. Он также предложил устроить встречу с господином Захарченко и господином Плотницьким и готов обсудить с ними ситуацию с безопасностью в соответствующих районах, выполнение минских договоренностей, а также препятствование в осуществлении мониторинга СММ", - говорится в сообщении.