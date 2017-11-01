На Луганщине боевики обстреляли Попасную

Сегодня в 13.00 боевики НВФ «ЛНР» открыли артиллерийский огонь по частному сектору г. Попасная.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полицииЛуганской области

В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции, а также повреждены линии электроснабжения, без электричества осталось 128 домов. Уже через час электроснабжение было восстановлено ремонтниками аварийной бригады.

Информации о пострадавших местных жителей в настоящее время нет.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, военной прокуратуры и прокуратуры г. Попасная. Данный факт зарегистрирован.