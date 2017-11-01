Как будет действовать механизм амнистии на Донбассе

Гражданское население временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей сможет избежать уголовной ответственности за невоенное сотрудничество с НВФ.

Об этом сегодня, 17 ноября, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, пишет «Еспресо.TV».

По его словам, принятый Верховной Радой специальный закон, который еще не вступил в силу, предусматривает, что после освобождения неподконтрольнях районов местные жители должны добровольно явиться в правоохранительные органы и написать письменное заявление, в котором признают факт вынужденного сотрудничества с оккупантами в невоенной области (на предприятиях, в бюджетных учреждениях). «Потому что, кто не напишет это заявление, будет нести ответственность согласно действующему Уголовному кодексу», – подчеркнул замминистра.

Гримчак уточнил, что закон о непривлечении к ответственности за участие в событиях на территории Донецкой и Луганской областей был принят в тот же день, что и закон об особенности местного самоуправления на освобожденных районах Донбасса.

При этом существует перечень 19 тяжких преступлений, на которые действие этого закона не распространяется. «Захарченко, Плотницкий и все остальные, кто убивал наших людей, кто захватывал административные здания, кто нападал на наши войска – все они будут нести ответственность», – добавил он.