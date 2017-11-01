Конгресс США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине на 350 млн долларов

Сенат США одобрил проект закона о «Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны», содержащий разрешение на выделение 350 миллионов долларов для оказания помощи Украине в области безопасности. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Таким образом, Конгресс завершил процедуру принятия указанного документа, который отныне направляется на подпись президенту США.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сферах. Так, к документу включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

На законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.