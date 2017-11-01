Окончательный вариант закона по Донбассу направлен в Верховную Раду

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады согласовал текст закона об обеспечении госсуверенитета не неподконтрольной части Донбасса ко второму чтению, сообщает «Украинская правда».

На заседании в пятницу, 17 ноября, профильный комитет решил направить текст закона №7163 с поправками на рассмотрение Парламенту.

На заседании присутствовали 10 из 19 членов комитета.

Законопроект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными, границу которых должно определять Минобороны по представлению Генштаба.

В случае введения военного положения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и введение военной администрации, прекращаются полномочия областной, районных и сельских советов на этих территориях.