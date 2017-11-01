Полторак считает преждевременным вопрос о составе миротворческой миссии на Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак считает преждевременным вопрос о составе миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом Полторак заявил в интервью "Укринформу".

"Во время каждой встречи с иностранными министрами обороны (в рамках Миротворческой конференции ООН в Ванкувере, - ред.) я говорил о нашей позиции относительно развертывания на востоке Украины миротворческой миссии. Все без исключения государства поддержали нашу позицию, в том числе и Канада.

Однако, вести разговор о том, кто ее возглавит, выступит организатором или будет участвовать - пока рано. Сейчас надо принять принципиальное решение относительно развертывания этой миссии", - отметил он.

Кроме того, Полторак отметил, что речь идет именно о предложении Украины относительно миротворцев, которое существенно отличается от российского. "Наша позиция относительно размещения миротворческой миссии на Донбассе имеет огромную поддержку от моих коллег во всем мире", - заявил он.