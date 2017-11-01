СБУ разоблачила экс-депутата Одесского горсовета на финансировании терроризма на Донбассе

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего депутата Одесского городского совета и застройщика на финансировании терроризма на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили факты финансирования экс-депутатом Одесского горсовета совместно с менеджментом строительной компании незаконных боевиков ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Которые, затем, передавались одному из экс-депутатов горсовета Одессы, который имеет "интересы" в строительном бизнесе.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций на Донбассе.

Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела