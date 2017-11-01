Путин заявил главарям ДНР/ЛНР о поддержке масштабного обмена пленными на Донбассе

Путин заявил главарям ДНР/ЛНР о поддержке масштабного обмена пленными на ДонбассеСегодня, 09:00
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главарями самопровозглашенных "республик Донбасса" заявил о поддержке масштабного обмена пленными.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
"После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким.
Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами", - заявил Песков. По его словам, Захарченко и Плотницкий поддержали идею обмена.