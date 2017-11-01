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Депутаты не смогли согласовать одну статью закона по Донбассу - ограничение конституционных прав

Вчера, 19:03 citynews.net.ua | Напечатать

Депутаты не смогли согласовать одну статью закона по Донбассу - ограничение конституционных правКомитет по вопросам нацбезопасности и обороны не согласовал статью закона  №10, по которой для освобождения Донбасса можно временно ограничивать права местных жителей. Об этом сообщил журналистам член комитета Иван Винник, передает корреспондент LIGA.net.

Винник отметил, что для того, чтобы отбить гибридную агрессию, нужно принимать меры, которые могут нарушать конституционные права граждан, живущих в Донецкой и Луганской областях.

"Возможно нужно будет проводить эвакуации, выселения, другие ограничения и эти меры должны будут проводиться исключительно в рамках предоставленных полномочий. Сейчас обсуждается, кто и насколько может включить этот механизм, как нам дать ответ на гибридную войну без объявления войны или введения военного положения", - пояснил он.

Винник сообщил, что проект закона может быть готов ко второму чтению на следующей пленарной неделе, в начале декабря.

В статье 10 регулируются такие вопросы как въезд и выезд с временно оккупированной территории, а также перемещение товаров. Порядок въезда/выезда и перемещения определяется Кабмином. Должностные лица для обеспечения безопасности граждан и выполнения обязанностей имеют право применять оружие, задерживать нарушителей, проверять документы, осматривать вещи, ограничивать движение транспорта. Предлагается также предоставить им право использовать для выполнения задач автомобили граждан, их жилье и земельные участки при их согласии.


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