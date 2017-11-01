Украина получила поддержку Швеции в вопросах привлечения миротворческой миссии на Донбасс

Украина получит поддержку со стороны Королевства Швеция в вопросах, связанных с планами по привлечению миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом шла речь в ходе встречи Министра обороны Украины Степана Полторака с Министром обороны Королевства Швеция Петером Хульквистом в Ванкувере, сообщает сегодня, 15 ноября, пресс-служба Министерства обороны Украины.

В Ванкувере, во время мероприятий Международной конференции ООН по вопросам миротворчества, также обсуждались вопросы углубления военного сотрудничества в оборонной сфере, и предстоящий визит главы оборонного ведомства Швеции в Украину.

«Кроме этого я доволен, что Украина имеет поддержку со стороны Швеции в вопросах, связанных с планами по привлечению миротворческой миссии ООН на Донбасс. Также я уверен, что решение оборонного ведомства Королевства Швеция о присоединении к операции "Unifier" послужит наращиванию оперативных возможностей и достижению совместимости с евроатлантическими стандартами», – отметил Степан Полторак.