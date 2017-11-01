Кабмин увеличил помощь семьям погибших военных

Правительство повысило размер единовременного денежного пособия в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду без обсуждения, сообщает Укринформ.

Как информирует пресс-служба Министерства социальной политики, данным постановлением урегулирована выплата единовременного пособия путем согласования норм Порядка назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, с законом Украины от 06.04.2017 № 2004 - VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей".

Конкретных цифр повышения размера единовременного пособия в случае гибели военных пока не опубликовано.

Как сообщалось, до сих пор единовременная помощь семьям погибших на службе военнослужащих составляла 800 тыс. грн