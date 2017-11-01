Школьники Сватово не учатся. Учебные заведения остались без газа

В учебных заведениях Сватово Луганской области временно отменены занятия из-за отсутствия газа.

«На сколько я знаю, газа у них нет. Знаю, что были проблемы с водоснабжением, но долги перед водниками погасили и сейчас вода есть везде. В данный момент я нахожусь с рабочей поездкой в Киеве, поэтому не могу стопроцентно владеть информацией по газу. В школах и во всех учебных заведениях занятия отменены. Ситуация такая – что не правильно провели процедуру закупки газа. Это плановая процедура. Как так получилось… видимо о том, что у нас зима идет не думали», - сообщил глава Сватово Евгений Рыбалко.