В Рубежном открыли инфекционное отделение ЦГБ

14 ноября 2017 в Рубежанской центральной городской больнице состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию восстановленного после проведенного капитального ремонта инфекционного отделения центральной городской больницы.

По информации официального сайта Рубежанского городского совета на мероприятии присутствовали гости: заместитель посла, министр-советник Посольства Японии в Украине Мичио Харада, координатор Программы восстановления и развития мира ПРООН Мустафа Саит-Аметов, заместитель председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Филь, городской голова Рубежного Сергей Хортив.

Открытие и оснащение отделения стало возможным благодаря участию в финансировании этого проекта Программы восстановления и развития мира ПРООН, областного и местного бюджетов на общую сумму 7090,4 тыс. грн.

Благодаря проведенному ремонту станет более комфортабельным пребывание пациентов в отделении, улучшатся условия труда медицинских работников.