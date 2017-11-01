» » СБУ задержала россиянина, ехавшего к боевикам «на работу»

СБУ задержала россиянина, ехавшего к боевикам «на работу»

Сегодня, 18:29 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ задержала россиянина, ехавшего к боевикам «на работу»Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Новоайдарском районе Луганской области гражданина РФ, который незаконно пересек государственную границу и направлялся на подконтрольную боевикам территорию для ремонта военной техники террористов, сообщает пресс-центр СБУ.

«Задержанный житель Воронежской области (РФ) рассказал следствию, что увидел на автобусной остановке российского города Россошь объявление о наборе добровольцев для участия в боевых действиях на стороне террористической организации «ЛНР». На «работу» принимали механиков и обещали высокую заработную плату», – отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, россиянина, который долгое время нигде не работал, заинтересовало такое предложение и он прибыл в Ростовскую область (РФ). Там он получил от координатора боевиков инструкции по дальнейшим действиям на территории Украины. Наемнику также помогли незаконно пересечь границу, проведя его на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска.

В СБУ подчеркнули, что после проведения следственно-оперативных действий, гражданина РФ вернули на территорию России.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:29

СБУ задержала россиянина, ехавшего к боевикам «на работу»

Сегодня, 17:56

Спецслужбы РФ используют для терактов в Украине местный криминалитет и экс-бойцов АТО

Сегодня, 17:18

На Луганщине 86 предпринимателей получили по 1000 долл. от NRC

Сегодня, 17:14

По стандартам НАТО реорганизовано около 40% подразделений Генштаба ВСУ

Сегодня, 16:09

В Карпатах лесники застрелили краснокнижную рысь

Сегодня, 15:51

"Укроборонпром": Украинский Ан-70 лишится российских деталей

Сегодня, 14:42

В ОРДЛО от передозировки умерли двое боевиков

Сегодня, 14:03

Цыбулько покидает пост советника министра МинВот

Сегодня, 13:56

В ОРДЛО зафиксирована российская станция помех "Житель"

Сегодня, 12:59

За сутки двое бойцов АТО получили ранения

Сегодня, 12:12

Местные бюджеты Луганщины получили почти 2,2 млрд грн налогов и сборов

Сегодня, 11:09

В Луганской области правоохранители обнаружили боеприпас и наркотические вещества

Новости Украины:

Сегодня, 19:07

Полиция открыла дело по факту убийства рыси на Закарпатье

Сегодня, 17:59

В Харькове открылся первый в Украине социальный отель

Сегодня, 17:55

«Динамо» засчитали техническое поражение за неявку в Мариуполь

Сегодня, 17:21

В центре Киева перевернулся автомобиль

Сегодня, 17:14

По стандартам НАТО реорганизовано около 40% подразделений Генштаба ВСУ

Сегодня, 16:09

В Карпатах лесники застрелили краснокнижную рысь

Сегодня, 16:08

Порошенко обсудил с президентом Словении реализацию проекта прямых авиарейсов Киев-Любляна

Сегодня, 15:48

В Одесской области отсутствуют 4 вакцины от смертельных болезней

Сегодня, 15:42

В Одесской области Таировский теризбирком выгоняют из помещения

Сегодня, 14:45

В Одессе коалиция ГО обратилась к руководству области с открытым письмом по проблеме выборов в Таировскую ОТГ

Сегодня, 14:44

Под Киевом задержали лжеминера городского совета Борисполя

Сегодня, 14:07

В Черновицкой области судят возможную вербовщицу боевиков ДНР

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 