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Спецслужбы РФ используют для терактов в Украине местный криминалитет и экс-бойцов АТО

Сегодня, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Спецслужбы Российской Федерации используют для терактов в Украине местный криминалитет и экс-бойцов антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина: "Взрывная волна: почему Украину захлестнула серия взрывов и терактов".

По словам бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Ягуна (2014-2015 годы), к большинству взрывов и терактов в Украине может быть причастно российское ФСБ, а также боевики так называемых "народных республик" в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, участие в инцидентах профессиональных российских диверсионных групп Ягун отрицает. "Я не верю, что в Украине есть российские диверсионные группы. После окончания операции этих разведчиков-диверсантов было бы очень сложно выводить за пределы Украины. Намного проще использовать возможности украинских криминальных элементов", - сообщил Ягун.

Он отметил, для таких преступлений также используют бывших участников АТО, причем, они далеко не всегда знают, что выполняют задание по заказу России. "У нас есть много бывших участников боевых действий, которые умеют обращаться со взрывчаткой и оружием. Но не всегда они могут себя применить в мирной жизни, поэтому за деньги соглашаются на такие предложения. Заказчики могут придумать легенду о том, что человек, которого нужно убить, задолжал денег", - подчеркнул экс-заместитель главы СБУ.

Он добавил, что в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова также участвовал бывший участник АТО. Ягун предположил, что экс-военный мог толком даже не знать, кто такой Вороненков.  


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