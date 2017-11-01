На Луганщине 86 предпринимателей получили по 1000 долл. от NRC

Бизнес-гранты в Луганской области в сентябре-октябре 2017 года получили 86 предпринимателей.

Об этом сообщает Норвежский совет по делам беженцев.

86 предпринимателей в Луганской области получили гранты в размере до 1 000 долл. США на развитие малого бизнеса, что будет способствовать улучшению экономического положения жителей региона.

Также NRC продолжен проект «Продовольствие за обучение», реализуемый путем проведения тренингов для 300 человек в 10 профессионально-технических учебных заведениях Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и Новоайдара. Участники проекта обучаются на курсах парикмахера, дизайнера одежды, оператора компьютерного набора, электрогазосварщика, маляра, мастера маникюра и педикюра и получают ежемесячную денежную помощь на приобретение продуктов питания. По окончании курсов выпускники получат дипломы и смогут использовать полученные навыки для развития собственного дела или дальнейшего трудоустройства.

Кроме того, запущены тренинги по развитию навыков и умений в общественных центрах, открытых при поддержке NRC в Лисичанске, Рубежном, Старобельске Луганской области, а также в Славянске и Бахмуте Донецкой области. Всего 300 членов уязвимых семей приняли участие в тренингах по кондитерскому делу, шитью, дизайну одежды, фото- и видеосъемке, парикмахерскому искусству, косметологии.

В Норвежском совете по делам беженцев отмечают, что осенью продолжены 26 микропроектов «Продовольствие за активы» на территории Луганской области. В рамках проектов 585 наиболее уязвимых и испытывающих нехватку продовольствия семей, проживающих в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, работают на объектах, принадлежащих громаде, с целью создания инфраструктуры, необходимой для стабильного самообеспечения.