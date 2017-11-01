По стандартам НАТО реорганизовано около 40% подразделений Генштаба ВСУ

По стандартам НАТО реорганизовано около 40% подразделений Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности Государственного секретаря Министерства обороны Украины Владимир Говор, сообщает пресс-служба ведомства.

"С целью разграничения полномочий и задач между органами военного управления в соответствии с принципами и подходами Альянса продолжается реорганизация структурных подразделений Генерального штаба и других органов военного управления Вооруженных сил Украины. На это время уже реорганизовано около 40% структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соответствии типичной структуре штабов НАТО", - заявил он.

По словам Говора, в настоящее время продолжается переформирование командования Военно-морских сил ВСУ и других органов управления согласно принципам НАТО.