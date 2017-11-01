В Карпатах лесники застрелили краснокнижную рысь

Лесник Раховского лесного хозяйства Владимир Кабаль и его сын Николай похвастались в соцсетях фотографиями убитой краснокнижной рыси.

Об этом сообщила журналист Галина Плачинда в Facebook.

"Сын лесничего Государственного предприятия Раховское лесное государственное хозяйство по фамилии Кабаль начал охоту на краснокнижную рысь", - написала она, опубликовав фото.

Фото Владимира Кабаля опубликовал в группе Facebook "Небайдужа Рахівщина" Василий Шемота.

В Красной книге сказано, что в Карпатах насчитывают всего 350-400 особей рысей, а на территории Полесья живут еще 80-90 особей.