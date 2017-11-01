"Укроборонпром": Украинский Ан-70 лишится российских деталей

Украинский военно-транспортный самолет Ан-70 получит новую авионику и лишится российских деталей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна "Укроборонпром".

Сообщается, что достигнуты договоренности о том, что военно-транспортный самолет Ан-70 будет модернизирован, получит новую авионику и лишится российских деталей. О готовности принять участие в модернизации самолета заявили компании из Саудовской Аравии, ОАЭ и Турции.

"Благодаря этой модернизации планируется расширить уникальные характеристики самолета, в первую очередь, благодаря передовым цифровым системам", - говорится в сообщении. Отметим, в 2015 году Ан-70 приняли на вооружение Вооруженных сил Украины.