В ОРДЛО от передозировки умерли двое боевиков

На Донбассе вчера, 13 ноября, зафиксирован случай смерти двух боевиков от передозировки метадоном.

Об этом говорится в отчете Главного управления разведки МОУ.

Отмечается, что в военной части т.н. 1 АК среди "офицерского состава" наблюдается рост зависимости от употребления наркотических веществ.

"При этом руководство части принимает меры по скрытию таких случаев. В докладе высшему командованию официальной причиной смерти указанных военнослужащих указано "гибель в результате обстрелов со стороны Вооруженных Сил Украины".