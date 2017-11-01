На Луганщине суд освобил от уголовной ответственности еще одного участника Программы СБУ «Тебя ждут дома».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что житель Северодонецка, поддавшись на обещания агитаторов «новороссии», присоединился к незаконным вооруженным формированиям «лнр». Находясь в ОПГ, привлекался к обеспечению контрольно-пропускного режима на незаконных блокпостах боевиков.

Став свидетелем постоянных издевательств над гражданским населением со стороны террористов, их аморального поведения, и разочаровавшись в «идеях молодых республик», он покинул ряды боевиков.

О программе СБУ «Тебя ждут дома» мужчина узнал из сети Интернет. Он добровольно обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы и оказал помощь следствию.

Во время досудебного расследования было установлено, что житель Луганщины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других преступлений. Поэтому Лисичанский городской суд освободил бывшего боевика от уголовной ответственности. Сейчас он находится дома с семьей.