Красный Крест увеличил помощь Донбассу

С приближением холодов Международный комитет Красного Креста (МККК) увеличил свою помощь людям, которые страдают от вооруженного конфликта на востоке Украины.

Команды МККК посещают наименее защищенные населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения, распределяя материальную и финансовую помощь, восстанавливая дома и работая над улучшением условий жизни наиболее уязвимых жителей Донбасса.

Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Международного комитета Красного Креста.

«Для тех людей, которые живут у линии соприкосновения, это будет уже четвертая зима, которая принесет им двойные проблемы: они будут подвергаться обстрелам и одновременно будут вынуждены терпеть морозы. Повреждения труб могут наносить существенный вред работе систем бытового отопления, когда температура упадет до 20 градусов ниже нуля. Это не может стать новой нормой жизни», – отметил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.

В сообщении отмечается, что в ряде населенных пунктов вдоль линии соприкосновения ситуация постепенно ухудшалась в течение последних лет, что часто было обусловлено перебоями газоснабжения и водоснабжения.

«Например, в июне прошлого года МККК завершил восстановление трехкилометрового газопровода в Марьинке, поврежденного летом 2014 года. Однако в результате постоянных боевых действий операторы сети не могут получить доступ к газоперекачивающей станции, поэтому трубопровод до сих пор не используется, а более 15 тыс. жителей Марьинки и Красногоровки остаются без газа. В других населенных пунктах местное население испытывает на себе последствия роста цен на газ и электроэнергию», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что в населенных пунктах в зоне конфликта многие дома до сих пор повреждены или уничтожены, однако многие люди продолжают жить в них.

«Начиная с 2014 года МККК обеспечивает гидроизоляцию зданий и защищает их от ветра, заменяя окна и ремонтируя мелкие повреждения в сотнях частных домов вдоль линии соприкосновения, в частности в Марьинке, Красногоровке и Лебединском. Например, одной из ключевых задач для утепления домов перед холодным зимним периодом является установка пластиковых окон. Только в октябре 2017 года свыше 3 тыс. жителей Донбасса получили минеральную вату, брезент, пенопласт, пластиковую пленку и клейкие ленты для термоизоляции чердаков и крыш частных домов», – отметили в МККК.

Наименее защищенные жители территорий, страдающих от боевых действий, также получают денежную помощь для обеспечения закупок топлива, дров, газа и электроэнергии в зимний период.

«Кроме того, предоставляются древесные брикеты или уголь, чтобы домохозяйства и социальные учреждения могли поддерживать надлежащие температурные условия в своих помещениях, а фермеры могли согревать свои теплицы и продолжать выращивать растительные культуры», – добавили в пресс-службе.

МККК также предоставляет корм для животных, чтобы местное население могло восстанавливать и развивать свои средства существования как в течение зимы, так и в течение года.

«МККК оказал помощь не только домохозяйствам, но и общественным учреждениям – например, в начале октября Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака в Донецке получил отопительные радиаторы и кондиционеры», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, Красный Крест открыл пункт первой помощи на КПВВ «Станица Луганская».

«Многолетний ветхий мостик в Станице Луганской остается единственным действующим пунктом пропуска между подконтрольными и неподконтрольными украинскому правительству территориями Луганской области. В октябре текущего года этот мост ежедневно пересекали около 8 тыс. человек. В очередях можно провести много часов. В дополнение к пунктам обогрева, установленным МККК с обеих сторон, на подконтрольной украинскому правительству территории недавно был открыт пункт первой помощи, который сейчас принимает до 20 пациентов в день», – сообщили в МККК.

Сейчас, по данным пресс-службы, ведется работа по расширению существующего пункта обогрева на неподконтрольной украинскому правительству стороне.

Кроме того, в неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.), где находится еще один пункт пропуска, которым ежедневно пользуются тысячи людей, МККК завершает обустройство пункта обогрева контейнерного типа.

«МККК является беспристрастной, нейтральной и независимой гуманитарной организацией, цели и задачи которой состоят в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов, и оказывать им помощь. Сегодня ее персонал в Украине насчитывает около 500 сотрудников, работающих в офисах организации в Киеве, Одессе, Мариуполе, Славянске, Северодонецке, Донецке и Луганске», – добавили в пресс-службе.