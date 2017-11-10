«Фантом» в Станице Луганской задержал нарушителя порядка перемещения товаров в зоне АТО

В выходные сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон проведения АТО "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" обнаружили очередного нарушителя Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Так при осмотре ручной клади и багажа 42-летнего жителя Луганска виявлено168 паяльников ориентировочной стоимостью свыше 25 тыс. грн. Этот товар планировал реализовывать на оккупированной территории брат нарушителя – плательщик налогов так называемой «ЛНР».

Согласно предоставленных расходных накладных, продукция была приобретена по цене втрое ниже рыночной. По словам нарушителя, оплата за товар осуществлялась собственными средствами в обменном пункте г. Луганска путем внесения наличных на расчетный счет ПАО «Креди Агриколь Банк». Получение приобретенного товара происходило в отделении «Новая Почта» в пгт Станица Луганская.

Протокол об административном правонарушении составлен по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд. Товар изъят до принятия решения судом.