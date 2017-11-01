Российские террористы обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке

Как сообщили в Трехизбенской военно-гражданской администрации, около 19:00 со стороны военных формирований сепаратистов, по территории села Трехизбенка было сделано три выстрела из миномета. Все выстрелы производились по жилищному сектору. Взрывами были выбиты стекла и приведены в негодность оконные рамы в двух домах по ул.Ватулянка и переулок Донецкий.

Также осколками была повреждена линия элетропередачи.

На место происшествия прибыли представители ВГА, а также аварийная служба РЭС, которые приняли участие в фиксации разрушений и устранению неисправностей с электроснабжением.