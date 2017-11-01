Гарбуз побывал в Станице: «Вопросов больше, чем ответов»

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз 9 ноября посетил КПВВ «Станица Луганская». Об этом руководитель Луганщины сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня в очередной раз побывал на пункте пропуска в Станице Луганской. Почти час простоял в очереди, поговорил с земляками. Много услышал, почувствовал и увидел. Пока вопросов больше, чем ответов», – написал Гарбуз.

Напомним, ранее Гарбуз в своем Facebook сообщил, что на КПВВ «Станица Луганская будут установлены камеры видеонаблюдения для борьбы с «оборотнями в погонах».

«Отдельный вопрос – ситуация на КПВВ "Станица Луганская". Есть дельцы – "оборотни в погонах", которые проводят людей без очереди за денежное вознаграждение. Вход в Украину не может быть платным для граждан Украины! Поручил силовикам разобраться с этим вопросом. Лично приеду проконтролирую. Решили установить камеры видеонаблюдения в самом пункте пропуска и на автобусной остановке», – написал Гарбуз.