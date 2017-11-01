Почти 3,9 млрд грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

В январе-октябре 2017 года плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 3 млрд 871 млн грн. Это на 219,1 млн грн больше, чем за аналогичный период 2016-го года.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В государственную казну поступило 1 млрд 699 млн грн. По сравнению с показателями за аналогичный период 2016 года поступления в январе-октябре 2017 года выросли на 150,6 млн грн.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-октябрь 2017 года: налога на доходы физических лиц – 523,9 млн грн; налога на добавленную стоимость – 543 млн грн; налога на прибыль предприятий – 96,6 млн грн; акцизного налога – 17,6 млн грн.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 1 млрд 765 млн грн, что на 1 млрд 545 млн грн больше доведенного индикативного показателя.