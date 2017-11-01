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Британия призвала путинских наемников соблюдать перемирие на Донбассе

Вчера, 17:56 citynews.net.ua | Напечатать

Британия призвала пророссийских участников незаконных вооруженных формирований придерживаться «режима тишины» на Донбассе.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф (на фото) на своей странице в Twitter, передает «УНН».

«Глубоко обеспокоена повторными обстрелами критической гражданской инфраструктуры на Донбассе. Зоны безопасности и режима тишины важны во избежание гуманитарной катастрофы. Великобритания и в дальнейшем призывает сепаратистов, управляемых Россией, придерживаться полного прекращения огня на востоке Украины», - сообщила Гоф.


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