Британия призвала путинских наемников соблюдать перемирие на Донбассе

Британия призвала пророссийских участников незаконных вооруженных формирований придерживаться «режима тишины» на Донбассе.

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф (на фото) на своей странице в Twitter, передает «УНН».

«Глубоко обеспокоена повторными обстрелами критической гражданской инфраструктуры на Донбассе. Зоны безопасности и режима тишины важны во избежание гуманитарной катастрофы. Великобритания и в дальнейшем призывает сепаратистов, управляемых Россией, придерживаться полного прекращения огня на востоке Украины», - сообщила Гоф.