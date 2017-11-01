Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 19 РСЗО "Град" возле оккупированного Хрустального в нарушение линий отвода. Об этом говорится в отчете Миссии от 7 ноября 2017 года.

"В неподконтрольных правительству районах СММ зафиксировала в общей сложности 19 реактивных систем залпового огня (РСЗО, БМ-21 "Град", 122 мм), размещенных в двух местах возле г. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска) в нарушение соответствующих линий отвода", - говорится в документе.

Также сообщается, что сотрудникам ОБСЕ не удалось попасть в комплексы, в которых находилось указанное вооружение.

"Вооруженный мужчина отказал патрулю СММ в доступе к комплексу, расположенному недалеко от подконтрольного "ЛНР" г. Хрустальный (быв. Красный Луч). Снаружи наблюдателям удалось увидеть, что на территории комплекса стояли 9 РСЗО (БМ-21, "Град") (см. выше). Миссия проинформировала СЦКК об этом. Также невооруженный мужчина отказал патрулю СММ в доступе ко второму комплексу возле Хрустального. Миссия проинформировала СЦКК об этом", - сказано в отчете.