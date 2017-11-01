Жебривский: ЕС планирует выделить €50 млн на развитие Донбасса

В 2018 году ЕС планирует выделить 50 млн евро для Донецкой и Луганской областей на программы по децентрализации.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской облгосадминистрации Павел Жебривский.

"По словам Беренда де Гроота (руководителя программы сотрудничества ЕС в Украине, - ред.) в следующем году ЕС планирует выделить 50 млн евро для Донецкой и Луганской областей. Их направят, в первую очередь, на программы по децентрализации, развитие профессионально-технического и высшего образования и медицины, поддержку малого предпринимательства", - отметил Жебривский.

Он уточнил, что на встрече обратился к представителям Европейского Союза и ПРООН в Украине относительно возможных стажировок для представителей малого бизнеса, директоров школ, чиновников.

"Выразил надежду на поддержку масштабного проекта, разработанного Пенсионным фондом для осовременивания обслуживания пенсионеров с обеих сторон линии разграничения. Остановился и необходимость проведения маркетинговых исследований Донетчины для формирования уникальных региональных экономических предложений", - подчеркнул Жебривский.