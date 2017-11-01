Совет министров ОБСЕ обсудит ситуацию в Украине

Совет министров ОБСЕ на саммите, который пройдет 7-8 декабря 2017 года в Вене, обсудит ситуацию в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Австрии. Сообщается, что Совет министров ОБСЕ обсудит три главных приоритета австрийского председательства.

В частности, наряду с дискуссиями о ситуации в Украину, Приднестровье, Нагорном Карабахе и Грузии стороны обсудят насильственный экстремизм и радикализацию.

"Помимо конфликтов в регионе ОБСЕ, основными темами будут вопросы миграции, терроризма, прав человека, верховенства закона и демократии. Также в более интенсивном ключе обсудят вопросы, такие как радикализация и украинский конфликт", - говорится в сообщении.