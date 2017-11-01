На Донбассе оккупанты проверяют прочность мостов для переброски тяжелой бронетехники из РФ

«Инвентаризация» мостов, путепроводов и дорожных развязок проводится в приграничных с Россией оккупированных районах Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Командование «1-го АК ДНР» распорядилось «проинвентаризировать» все мосты, путепроводы и путевые развязки в районах, прилегающих к госгранице с РФ», - написал нардеп.

Он уточнил, что проверка транспортных коммуникаций проводится в Донецкой области вблизи участка государственной границы, неконтролируемого украинской властью.

«Цель - изучение «пропускной способности» и массогабаритных характеристик на возможность перемещения через эти объекты «военной техники, включая тяжёлую бронетехнику»», - уточнил Тымчук.