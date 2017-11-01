В Лисичанске открыли образовательный центр для ВПО

Вчера, 7 ноября, состоялось торжественное открытие образовательного центра для переселенцев, жителей и гостей города, в котором можно получить новые знания, поддержку и помощь, а также пообщаться и обменяться опытом.

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета

Создание такого центра стало возможным благодаря совместной работе городской власти, инициативной группы волонтеров «Путь к содействию», при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) и Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

Для создания центра, в рамках программы по поддержке общественных организаций и инициативных групп волонтеров, UNHCR и NRC предоставили строительные материалы и оборудование, а ремонтные работы выполнили волонтеры-строители.

В ходе мероприятия сертификаты об обучении швейному делу и парикмахерскому искусству получили 40 человек, которые теперь могут оказать на базе центра бесплатные услуги своим родным и близким на оборудованных рабочих местах (на фото) или обслужить клиентов.

Отметим, что в ближайшее время начнут свою работу компьютерные курсы с последующим вручением сертификатов. Кроме того, волонтеры планируют внедрить направление детского развития в этом центре.

Центр расположен по адресу: пр-т Победы, 94 (вход со двора). Контактный телефон: 095-419-26-50 Наталья Васильевна.