В Украине прошли испытания нового боевого беспилотника, который разработало госпредприятие Антонов.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в Facebook.

"Испытания нового боевого беспилотника. Разработка ГП "Антонов", - подписал видео Турчинов.

Ранее вчера сообщалось, что на военном полигоне в Девичках Киевской области состоялись успешные военные испытания боеприпасов украинского производства. По словам Турчинова, испытывали боеприпасы "самой дефицитной группы" - 152-мм снаряды, гранаты для автоматического станкового гранатомета и 60-мм мины для новых украинских минометов, которые уже приняты на вооружение ВСУ.

Во время стрельб все боеприпасы подтвердили заданные боевые характеристики. Чиновник отметил, что после проведения государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов начнется их серийное производство.