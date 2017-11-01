В Луганской области СБУ задержала двух диверсантов

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух диверсантов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Северодонецке двух диверсантов, которые по указанию российских кураторов планировали совершить террористические акты в городе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанными оказались жители Донецка и Северодонецка. Жителя Донецка правоохранители задержали возле административного здания органа власти во время наблюдения и проведения фотосъемки персонала и охраны госучреждения. У него был обнаружен профессиональный фотоаппарат, три мобильных телефона и документы. Кроме того, в ходе обыска был изъят пакет с взрывным устройством с тремя тротиловими шашками.

"Злоумышленник после совершения преступления планировал выехать в другой регион Украины для подготовки следующего теракта", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители установили, что житель Северодонецка собирал информацию о подразделениях сил АТО, режиме охраны админзданий и правоохранительных органов в городе и, по указанию куратора, выбрал объект диверсии - территорию возле места дислокации подразделения ВСУ. У него было изъято самодельное взрывное устройство. По указанным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленникам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.