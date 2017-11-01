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Российские оккупанты отдают приказы обстреливать позиции сил АТО, дожидаясь ответки

Сегодня, 15:47 citynews.net.ua | Напечатать

Российское оккупационное командование продолжает скрыто отдавать приказы обстреливать позиции сил АТО с целью провоцирования огня. Это вызывает возмущение боевиков, призванных из числа местных жителей, семьи которых проживают вдоль линии соприкосновения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"В частности, 5 ноября противник обстрелял передовые позиции Вооруженных Сил Украины с применением артиллерии из района н.п. Минеральное, что стало причиной очередной эскалации боевых действий. Вместе с тем, провоцирование российским командованием нарушений минских договоренностей о прекращении огня вызывает возмущение военнослужащих т.н. 1 и 2 АК, призванных из числа местных жителей, семьи которых проживают вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении разведки.

По данным ГУР, в соединениях и частях незаконных вооруженных формирований продолжается снижение уровня морально-психологического состояния в результате потери доверия и уважения т.н. сержантского и рядового состава к российским офицерам, которые создают для себя комфортные условия службы и пренебрежительно относятся к подчиненным.

В связи с этим зафиксирована массовая подача рапортов на увольнение "молодым пополнением так называемого 1-го армейского корпуса".

"При этом боевики покидают расположения этих так называемых подразделений, не дожидаясь решения командования", - говорится в сообщении ГУР.


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