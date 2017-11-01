В Новопсковском районе уволили начальника отдела образования из-за не поданной декларации

Начальник отдела образования Новопсковской райгосадминистрации Луганской области лишилась должности из-за нарушений требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» за несвоевременную подачу декларацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в отношении должностного лица был составлен протокол о совершении административного правонарушения. «Новопсковским районным судом при участии прокурора местной прокуратуры должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, и применено взыскание в виде штрафа. Постановление суда вступило в законную силу. В настоящее время по распоряжению главы Новопсковской райгосадминистрации государственный служащий освобожден от должности», – говорится в сообщении.