Сватовский депутат получил штраф за админправонарушение

Депутат Сватовского городского совета признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что субъект декларирования в нарушение требований ст. 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции" несвоевременно без уважительных причин подал электронную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год.

Сейчас чиновник признан виновным и получил административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен.