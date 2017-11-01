В Мининформполитики рассказали об итогах работы за три квартала 2017 года

В Министерстве информационной политики Украины рассказали об итогах работы за три квартала 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба МИП.

"В третьем квартале нами вместе с профильным комитетом был запущен проект печати книг для зоны АТО. Это, в частности, книги исторического характера и о событиях в зоне АТО. В этом году на этот проект были выделены сравнительно небольшие средства, но, надеюсь, в следующем году мы сможем печатать и распространять значительно больше литературы", - отметил государственный секретарь министерства Артем Биденко.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский напомнил, что при МИП работает комиссия по вопросам восстановления речи, которая дает действительные результаты. "В частности, Нацсовет за время работы комиссии выделил 88 частот именно для вещания в Донецкой и Луганской областях. Это самое большое количество выделенных частот среди всех областей", - сказал он.

Кроме того, советник главы МИП по восстановлению вещания, депутат парламента Александр Бригинец рассказал, что за этот год было около 30 выездов в зону АТО.

"Мы обнаружили тот факт, что существенно улучшилось вещание в Луганской области. Построенные башни - это не только подача людям украинских каналов, но и уменьшение силы воздействия вражеских вещателей", - добавил советник.