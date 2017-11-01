На Луганщине хотят установить камеры видеонаблюдения из-за убийства Самарского

Сегодня, 6 ноября, председатель Луганской ОВГА Юрий Гарбуз провел совещание с руководством правоохранительных органов, Госпогранслужбы и ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

«В контексте последних резонансных событий принято решение установить камеры видеонаблюдения в городах области. Расследование убийства Сергея Самарского держу на жестком личном контроле», — заявил глава Луганщины.

Напомним, вечером 2 ноября в Северодонецке был убит депутат местного горсовета, советник губернатора Луганщины Сергей Самарский.