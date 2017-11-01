Немыря требует рассмотрения нардепами законопроекта о пенсиях для переселенцев

Немедленно внести в повестку дня Верховной Рады законопроект о пенсионных выплатах переселенцам и гражданам Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса, требует председатель Комитета ВР по правам человека Григорий Немыря.

Об этом говорится в сообщении профильного комитета в Фейсбуке.

"В повестке дня на эту неделю нет законопроекта по защите прав и свобод вынужденных переселенцев. Говорилось о пенсии, говорилось о неравном доступе. Но у нас от 600 тысяч до одного миллиона граждан не имеют сейчас доступа к пенсиям. Это касается, как людей, которые находятся на территории, контролируемой украинским правительством, так и людей, которые находятся в серой зоне и на территории, которую не контролирует украинское правительство", - сказал Немыря во время заседания Согласительного совета ВР.

Он подчеркнул, что соответствующий законопроект 6692 о правах на получение пенсий переселенцами уже прошел все комитеты Верховной Рады.