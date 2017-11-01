Нацсовет подготовил стратегию развития вещания на оккупированных территориях

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подготовил стратегию развития вещания на оккупированных территориях.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил член Нацсовета Сергей Костинский, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас на сегодня готова стратегия развития вещания на оккупированной территории. Мы сейчас между собой согласовываем, но это план действий на следующие два года", - заявил Костинский.

По его словам, стратегия будет предусматривать план развития телекоммуникационной инфраструктуры и организации телевизионного и радиовещания. Костинский отметил, что речь идет о насыщении полноценным украинским вещанием оккупированных территорий.