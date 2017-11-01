За неделю на Донбассе ликвидированы 10 боевиков

За минувшую неделю в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 10 боевиков и 24 получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"За прошедшую неделю потери противника составили 34 человека, из них 10 убиты и 24 ранены. Наибольшие потери противник понес на Северодонецком направлении, где так называемая 4 отдельная мотострелковая бригада 2 АК потеряла 11 гибридных воинов", - заявил Лысенко.

Кроме того, по его словам, в течение прошедшей недели из РФ на временно оккупированные территории завезли четыре эшелона с 69 цистернами ГСМ общим весом 4140 т, а также 15 вагонов боеприпасов общим весом около 450 т.