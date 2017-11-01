Дороги в Украине комплексно не ремонтировались более 20 лет, - Кистион

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что дороги в Украине комплексно не ремонтировались более 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Строительство новых качественных дорог - приоритет работы правительства в этом и в последующие годы. Все мы можем наблюдать, как видоизменились украинские дороги за последние полгода. Дороги в Украине так комплексно не ремонтировались более 20 лет", - подчеркнул вице-премьер.

Так, по его словам, до конца года будет отремонтировано более 2 тысяч километров украинских дорог. Кистион отметил, что ежегодные убытки, которые наносятся дорожному хозяйству вследствие разрушения дорог, вызванного движением тяжеловесных транспортных средств, составляют более 2 млрд гривен.