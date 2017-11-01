ЛЭО планирует оставить Луганск без воды

Оккупированный пророссийскими боевиками Луганск и неподконтрольные районы области из-за долгов в очередной раз останутся без водоснабжения.

Об этом говорится в сообщении компании "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.

"Сегодня, 6 ноября, "Луганское энергетическое объединение" проведет обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неподконтрольной территории Луганской области, и в частности, сам полумиллионный город Луганск", - говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что насосную станцию обесточат из-за долга Попаснянского водоканала, который образовался за счет долгов самопровозглашенной ЛНР.