Гарбуз: Через КПВВ пограничники проводят людей за денежное вознаграждение

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз поручил силовикам разобраться со "схемами" на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Об этом он сообщил в Facebook.

"Отдельный вопрос - ситуация на КПВВ "Станица Луганская". Есть дельцы - "оборотни в погонах", которые проводят людей без очереди за денежное вознаграждение. Вход в Украину не может быть платным для граждан Украины! Поручил силовикам разобраться с этим вопросом", - написал он

Гарбуз сообщил, что поручил силовикам разобраться с этим вопросом.

"Лично приеду проконтролирую. Решили поставить камеры видеонаблюдения в самом пункте пропуска и на автобусной остановке", - написал он.